En la sesión de apertura de este jueves, 9 de julio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.27% en relación con el día anterior.

En el mercado de la libra esterlina, la cotización mostró una leve caída semanal de -0.53%, pero en el último año acumuló un avance de 1.65%, indicando una tendencia alcista pese al retroceso reciente.

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Conocé la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.10%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Al comparar con los días anteriores, se confirma que la moneda ha ganado terreno, reflejando un comportamiento favorable en el mercado.

Este crecimiento en la cotización de la Libra esterlina puede estar influenciado por factores económicos recientes, como un aumento en la confianza del consumidor y un desempeño sólido de las exportaciones. Analizar estas variables permitirá entender mejor las razones detrás de esta tendencia alcista.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA