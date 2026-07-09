El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la sesión de apertura de este jueves, 9 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.54 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.21% en relación con el día anterior.

En el mercado del peso mexicano, la cotización subió 0.43% en la última semana, mientras que en el último año registró -5.58%, señalando una mejora reciente pese a la caída anual.

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Conocé la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso mexicano ha sido del 5.89%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.57%, sugiriendo menos variaciones recientes en su rendimiento.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que muestra un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

La tendencia positiva del peso indica confianza en el mercado, lo que podría resultar en un aumento en la inversión extranjera y mejorar la estabilidad económica del país.

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Conocé la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA