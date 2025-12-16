Tramitar el pasaporte estadounidense es fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan pensado viajar al exterior aprovechando su reconocimiento internacional, pues es considerado el onceavo más poderoso del mundo de acuerdo con el Índice de Pasaportes Henley, habilitando el ingreso sin ningún otro permiso adicional a 180 destinos.

Además, es solicitado en la mayoría de los controles migratorios como parte de la lista de identificaciones necesarias.

En ese sentido, es esencial considerar cuáles son los documentos exigidos por el Departamento de Estado para poder gestionarlo, pues cuando no se cumplan el trámite no podrá iniciarse o quedará pausado hasta que se reúnan todos los requisitos.

Estados Unidos bloquea uno por uno los pasaportes a quienes no puedan superar esta prueba

Además de completar el Formulario DS-11 y reunir las pruebas de ciudadanía necesarias, será necesario presentar obligatoriamente una identificación con foto vigente y aceptable.

En ese sentido, algunos ejemplos son un permiso de conducir válido o un permiso de conducir mejorado con foto. De utilizar una credencial que no fue emitida por el estado en el que se solicita será necesario presentar una segunda identificación con foto, de lo contrario, el trámite no podrá realizarse.

Se necesitará una identificación con foto aceptable para poder tramitar el pasaporte. Foto: Archivo.

También se tendrán que proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación con foto, presentar una fotografía que cumpla con los requisitos aceptables y pagar las tarifas, equivalentes a USD 190 para tarjeta y libreta pasaporte.

Dónde tramitar el pasaporte antes de fin de año

Además de los centros autorizados de aceptación de pasaportes, habrá ferias de aceptación antes de fin de año que tendrán lugar en diferentes locaciones y serán