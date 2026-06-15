Quienes planean cruzar una frontera en junio —ya sea para ver los partidos del Mundial 2026 o por turismo— deben verificar el estado de su pasaporte antes de llegar al aeropuerto: los tres países sede tienen condiciones concretas que pueden impedir el ingreso si el documento está vencido o próximo a expirar.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ya instó oficialmente a los viajeros a revisar la fecha de vencimiento de su pasaporte antes de reservar vuelos internacionales hacia las sedes del torneo y a tramitar la renovación con anticipación para evitar complicaciones de último momento.

La advertencia aplica tanto para ciudadanos estadounidenses que viajan a México o Canadá como para visitantes extranjeros que ingresan a cualquiera de los tres países.

¿Qué requisitos de pasaporte exige Estados Unidos para ingresar?

El Departamento de Estado confirmó que todos los visitantes que ingresan a territorio estadounidense deben portar un pasaporte vigente por al menos seis meses más allá del período de estadía previsto, salvo que sean ciudadanos de un país exento. Esa lista de exenciones la actualiza periódicamente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y los viajeros deben verificar si su nacionalidad está incluida antes de reservar.

No existe una visa única del Mundial que cubra los tres países sede: cada uno aplica su propio marco migratorio de manera independiente. Para ingresar a Estados Unidos, los viajeros de los 42 países del Programa de Exención de Visa pueden usar el sistema ESTA; el resto debe tramitar una visa B-1/B-2 ante una embajada o consulado estadounidense.

Condiciones de ingreso a Estados Unidos

Pasaporte válido por al menos 6 meses más allá de la estadía prevista (salvo países exentos)

ESTA para viajeros del Programa de Exención de Visa

Visa B-1/B-2 para quienes no califican al ESTA

La aprobación del ESTA o la visa no garantiza el ingreso: la admisión la determina el oficial de CBP en el puerto de entrada

¿Qué pide México para dejar pasar a los viajeros?

El gobierno mexicano exige que todos los visitantes extranjeros presenten un pasaporte válido y vigente durante la totalidad de su estadía en el país, sin establecer un requisito adicional de seis meses más allá de esa fecha. Sin embargo, algunas aerolíneas y países de tránsito aplican sus propios estándares de validez, por lo que se recomienda confirmar las condiciones con la línea aérea antes de viajar .

No existe una visa única del Mundial que cubra los tres países sede: cada uno aplica su propio marco migratorio de manera independiente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde junio de 2025, todos los visitantes extranjeros no residentes en México deben presentar un boleto de regreso o de salida hacia un tercer destino al momento del ingreso. Los turistas sin visa mexicana pueden ingresar sin ese requisito adicional si cuentan con visa vigente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón o el área Schengen.

Condiciones de ingreso a México

Pasaporte válido durante toda la estadía (hasta 180 días para turistas)

Boleto de regreso o salida obligatorio para visitantes no residentes

Forma Migratoria Múltiple (FMM) para ingresos terrestres

Exención de visa mexicana con visa vigente de EE.UU., Canadá, Reino Unido, Japón o Schengen

¿Cuáles son las condiciones de Canadá y por qué el pasaporte debe estar al día?

El gobierno de Canadá exige a los visitantes extranjeros un pasaporte válido al momento del ingreso. Si el oficial de frontera no estampa una fecha de salida específica, la estadía autorizada es de seis meses o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero — lo que significa que un documento próximo a vencer puede recortar automáticamente el tiempo permitido dentro del país.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa canadiense ni autorización electrónica de viaje (eTA) para ingresar; basta con el pasaporte estadounidense vigente. Los viajeros de otras nacionalidades deben verificar si requieren eTA —necesaria para ingresos aéreos— o visa de residente temporal (TRV), según su país de origen.

Condiciones de ingreso a Canadá