EFE y ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un tiempo, el proceso deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. En Estados Unidos, ignorar los avisos finales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede habilitar medidas que impactan de inmediato en el dinero y los bienes del contribuyente.

El proceso de incautación de bienes se lleva a cabo a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), el procedimiento federal que autoriza al ente recaudador a tomar estas medidas cuando el contribuyente con una deuda gravemente morosa no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

Cuál es la notificación oficial del IRS que absolutamente nadie debe dejar pasar

Antes de llevar a cabo un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación clave, la agencia informa:

Detalle de la deuda pendiente

El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar

Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro y su validez es instantánea.

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias

Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.

Antes de llevar a cabo un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

IRS embarga uno por uno todos estos bienes

A través del ACS, el IRS puede retener una amplia gama de activos:

Sueldos, salarios y comisiones: el embargo se aplica una sola vez al empleador y permanece vigente hasta que la deuda se cancele o se llegue a un acuerdo.

Cuentas bancarias: los fondos disponibles quedan retenidos. El los fondos disponibles quedan retenidos. El banco otorga un plazo de 21 días antes de transferir el dinero al IRS, período durante el cual el contribuyente puede disputar la titularidad de la cuenta.

Cuentas de jubilación: incluye planes IRA, 401(k), SEP-IRA, Keogh y el Thrift Savings Plan, según los términos del plan y los derechos adquiridos del titular.

Pagos federales: bajo el Programa de Embargo sobre Pagos Federales, el IRS puede retener hasta el 15% de beneficios como el Seguro Social (OASDI) y pagos a contratistas del gobierno.

Propiedades inmuebles y vehículos: el IRS puede incautar una vivienda o automóvil, fijar un precio mínimo de venta, notificar al público y vender el bien. Si quedan fondos tras cancelar la deuda, se reembolsan al contribuyente.

Sin embargo, la ley protege ciertos bienes de manera explícita.

El IRS no puede embargar: