Las familias que atraviesan determinadas dificultades económicas pueden acceder a asistencia financiera a través de distintos programas disponibles en Estados Unidos.

Para recibir estos beneficios es necesario cumplir una serie de condiciones y presentar la documentación solicitada.

En este caso, existe una ayuda que puede representar un importante alivio para el presupuesto familiar y el monto depende de diferentes factores.

El programa de Estados Unidos que entrega dinero todos los meses

La asistencia forma parte de un programa destinado a familias que cumplen determinados requisitos económicos y familiares. El objetivo es brindar apoyo para afrontar gastos esenciales y acompañar a los hogares que atraviesan dificultades financieras.

El monto que puede recibir cada familia no es igual para todos los casos y el Gobierno analiza diferentes variables antes de determinar cuánto dinero corresponde.

Entre los principales factores que pueden influir se encuentran:

Cantidad de integrantes del hogar.

Ingresos familiares.

Recursos y bienes disponibles.

Situación de los adultos responsables.

Circunstancias particulares de los integrantes de la familia.

Cuánto dinero pueden recibir las familias

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El monto de la asistencia económica varía según la cantidad de integrantes del hogar y la situación particular de cada familia. A su vez, existen dos categorías de pago: Exempt y Non-Exempt.

Los montos máximos mensuales establecidos son:

1 integrante: hasta USD 809 en la categoría Exempt o USD 734 en Non-Exempt.

2 integrantes: hasta USD 1.039 o USD 930.

3 integrantes: hasta USD 1.314 o USD 1.175.

4 integrantes: hasta USD 1.579 o USD 1.416.

5 integrantes: hasta USD 1.850 o USD 1.659.

6 integrantes: hasta USD 2.123 o USD 1.902.

7 integrantes: hasta USD 2.395 o USD 2.145.

8 integrantes: hasta USD 2.669 o USD 2.389.

9 integrantes: hasta USD 2.939 o USD 2.631.

10 integrantes o más: hasta USD 3.215 en Exempt o USD 2.876 en Non-Exempt.

Estos valores corresponden a los niveles Maximum Aid Payment (MAP) publicados por el Departamento de Servicios Sociales Públicos del condado de Los Ángeles y están vigentes desde el 1 de octubre de 2024.

¿Qué diferencia hay entre Exempt y Non-Exempt?

La categoría en la que queda cada familia también influye directamente en el monto máximo que puede recibir.

Exempt: contempla un MAP superior para determinadas familias que cumplen condiciones específicas.

Non-Exempt: establece un monto máximo inferior para los hogares que no reúnen las condiciones de la categoría Exempt.

Para acceder al nivel Exempt, la familia debe tener un hijo elegible y los adultos responsables deben encontrarse en determinadas situaciones, como recibir SSI, IHSS, Seguro de Discapacidad del Estado, compensación laboral temporal o discapacidad temporal, entre otras circunstancias contempladas por el programa.

Formulario SAWS 1: cómo solicitar la ayuda

El trámite comienza con la presentación del Formulario SAWS 1, utilizado en California para solicitar determinados programas de asistencia.

El documento permite iniciar el proceso y recopilar información sobre el solicitante y los integrantes de su hogar.

Luego, las autoridades pueden solicitar una entrevista y documentación adicional para comprobar que se cumplen las condiciones. Completar el formulario, por sí solo, no garantiza la aprobación del beneficio .

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Las familias interesadas deberán cumplir una serie de condiciones vinculadas con su situación económica y familiar.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Cumplir con los límites de ingresos establecidos.

Mantener los recursos y bienes dentro de los límites permitidos.

Contar con un número de Seguro Social o haber solicitado uno, cuando corresponda.

Cumplir con las condiciones relacionadas con la ciudadanía o situación migratoria .

Acreditar la información personal y familiar requerida.

Cumplir con las obligaciones laborales o contar con una exención cuando corresponda.

Las condiciones pueden variar según las características de cada hogar, por lo que es fundamental revisar la situación particular antes de iniciar el trámite.