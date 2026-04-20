El control vehicular en Estados Unidos se vuelve cada vez más estricto y apunta a un requisito que muchos conductores suelen postergar. Las autoridades confirmaron que intensificarán los operativos en la vía pública para verificar el cumplimiento de una obligación clave para circular. En Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige una inspección vehicular anual obligatoria, y no cumplir con este trámite dentro del plazo puede derivar en multas y sanciones inmediatas. La inspección vehicular certifica que el automóvil se encuentra en condiciones seguras para circular. En Nueva York, este control debe realizarse todos los años sin excepción. Durante la revisión se evalúan: Los conductores que hayan demorado la inspección se exponen a: Las autoridades avanzarán con revisiones más frecuentes y detalladas, bajo un esquema de control “coche por coche”. Esto implica: