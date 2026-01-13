El Departamento de Estado informa a todos los ciudadanos a través de su sitio web oficial sobre los trámites de seguridad que deben llevarse a cabo en caso de robo de un pasaporte o si este documento se extravía.

En este contexto, las autoridades especifican las normativas que regulan el uso de estos documentos tras el reporte de su extravío o hurto, ya que serán automáticamente cancelados y no volverán a tener validez.

Estados Unidos anuncia la baja automática de estos pasaportes

Cuando un pasaporte vigente se extravía o es objeto de robo, es imperativo que se realice una denuncia de manera inmediata para protegerse contra cualquier tipo de robo de identidad. Para llevar a cabo este procedimiento, existen tres alternativas:

Travel State Hacerlo en línea en el sitio de

Por correo (Formulario DS-64)

En persona al solicitar un nuevo pasaporte

Estados Unidos dará de baja los ejemplares de todas las personas que se encuentren en este listado

Consecuencias del uso de pasaportes estadounidenses cancelados

Una vez que se ha reportado que el portador no posee su pasaporte, el documento quedará inutilizable incluso si la misma persona que denunció el hecho lo encuentra.

“Si intenta usar el pasaporte que reportó como perdido o robado, es posible que tenga problemas para viajar. Por ejemplo, un país extranjero puede negarle la entrada ”, se explica.

Así, para reemplazarlo es necesario completar el formulario DS-64 y el formulario DS-11 al realizar el pedido en persona. Todos los pasos para gestionar este trámite y los documentos a presentar pueden encontrarse clicando aquí.