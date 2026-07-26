El proyecto constituye la primera planta comercial a nivel mundial capaz de transformar biogás electrificado en combustible sostenible para aviación.

Uruguay está llevando a cabo la construcción de la planta de energía más innovadora en América Latina, un megaproyecto que generará 350.000 galones anuales de combustible de aviación sostenible y se caracterizará por ser singular en el mundo debido a su tecnología. La finalidad es mitigar las emisiones del transporte aéreo sin alterar aeronaves ni la infraestructura existente.

La planta será establecida en el departamento de Durazno y integrará biogás proveniente de residuos agrícolas con electricidad renovable. La producción iniciará en 2028 y estará orientada al mercado internacional , en un contexto de creciente demanda de soluciones inmediatas para descarbonizar la aviación.

¿Qué caracteriza a la planta de energía más avanzada en América Latina y qué tipo de combustible generará?

El proyecto constituye la primera planta comercial a nivel mundial capaz de transformar biogás electrificado en combustible sostenible para aviación. El producto final es plenamente compatible con la flota aérea existente y puede ser mezclado directamente con combustible aéreo convencional.

Datos esenciales sobre el combustible

Se produce a partir de biogás agrícola .

Utiliza electricidad renovable de la red uruguaya.

Reduce hasta 90% de las emisiones en todo su ciclo de vida.

La planta, denominada NovaSAF-1, empleará reactores químicos activados por luz, desarrollados por Syzygy Plasmonics y cuenta con la precertificación internacional para combustibles renovables de origen no biológico.

El proyecto constituye la primera planta comercial a nivel mundial capaz de transformar biogás electrificado en combustible sostenible para aviación. Estancias del Lago

¿Quién promueve el megaproyecto y cuáles son las razones de su singularidad a nivel mundial?

El 100% de la producción ha sido comprometida a través de un contrato de seis años con Trafigura, uno de los principales comercializadores de energía a nivel global. Este entendimiento asegura tanto la financiación como la comercialización del combustible.

La planta se erigirá junto a las instalaciones de Estancias del Lago, una de las corporaciones agroenergéticas más importantes de Uruguay. Debido a su magnitud, innovación tecnológica y nivel de reducción de emisiones, el proyecto se establece como único en el mundo y reafirma a Uruguay como referente regional en combustibles limpios para la aviación.