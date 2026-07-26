El cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN) en México se mantendrá como un requisito obligatorio para el año 2026. De acuerdo con las directrices recientes emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el procedimiento ha sido perfeccionado con el objetivo de que los jóvenes puedan cumplir con este deber cívico sin afectar de manera relevante sus actividades cotidianas.

Estas reformas tienen como finalidad asegurar que el proceso sea más accesible, fomentando así la participación de los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones militares de una manera más efectiva.

El Gobierno pedirá Cartilla Militar para ingresar a las escuelas en 2026: estas son todas las sedes que lo solicitarán el próximo año (foto: archivo).

El cambio clave del Servicio Militar Obligatorio en 2026

La modalidad de adiestramiento intensivo que se propone para la clase 2008 y aquellos que se encuentren en condición de remisos representa una innovación significativa que disminuye considerablemente el tiempo de permanencia.

En consecuencia, el cumplimiento podrá llevarse a cabo en únicamente 13 sesiones sabatinas , lo cual se traduce en un periodo cercano a tres meses, facilitando así que los jóvenes puedan compaginar esta obligación con sus estudios o empleos.

Fechas clave y pasos para la inscripción

El periodo de alistamiento se inició el 2 de enero y se prolongará hasta el 15 de octubre de 2026. Es crucial que aquellos nacidos en 2008 o que se encuentren en situación de remisos se presenten ante la Junta de Reclutamiento de su respectivo municipio o alcaldía antes de la fecha límite, a fin de evitar sanciones.

Una vez realizado el registro, los jóvenes deberán mantenerse atentos en noviembre de 2026, momento en el que se llevará a cabo el tradicional sorteo. Este evento determinará, a través del color de la bola (blanca, azul o negra), quiénes tendrán la responsabilidad de asistir a las sesiones de adiestramiento, conforme al sistema establecido por la Sedena.

¿Qué requisitos y documentación son necesarios?

La obtención de la Cartilla Militar liberada es un componente esencial para el desarrollo profesional de los jóvenes en México. Este documento no únicamente sirve como identificación oficial, sino que es fundamental para acceder a ciertos niveles de la administración pública y a diversas instituciones educativas del país.

Se debe considerar que la obtención de este documento requiere cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades federales.

Es importante destacar que el proceso de obtención es obligatorio para todos los jóvenes que cumplen con la edad estipulada por la ley.

Por ende, aquellos que deseen avanzar en sus carreras profesionales deben llevar a cabo este paso oportunamente.

Adicionalmente, se requieren dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto, de acuerdo con los estándares institucionales establecidos para todos los aspirantes.

Para iniciar el trámite, es fundamental que los interesados presenten:

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial.

Con la reducción a solo 13 sesiones sabatinas, la Sedena aspira a incentivar una mayor participación y garantizar que todos los jóvenes dispongan de su documentación en orden al final del año. Se aconseja a todos los interesados que no dejen el trámite para la última semana de octubre, dado que la demanda suele saturar las oficinas locales.