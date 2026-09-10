La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que altera las normativas relativas al traslado y exportación de ganado en México. La resolución anula diversos permisos estatales que eran requeridos para la movilización de animales, productos y subproductos pecuarios.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Pleno al resolver la Controversia Constitucional 216/2025. De acuerdo con el máximo tribunal, algunos de los controles implementados en el estado de Nayarit invadían las atribuciones exclusivas del Gobierno federal en lo que respecta a la sanidad y el control zoosanitario.

¿Qué permisos quedaron sin validez tras la decisión de la Suprema Corte?

La SCJN determinó que los estados no están facultados para exigir autorizaciones obligatorias para trasladar y exportar ganado cuando tales medidas interfieren con las competencias de la federación.

El fallo precisa que los documentos que acreditan la propiedad del ganado continuarán siendo válidos. No obstante, los permisos estatales que eran requeridos para la movilización de los animales han sido anulados.

La resolución tiene un impacto significativo en las normas que se aplicaban en Nayarit, aunque expertos advierten que este criterio podría aplicarse también en otros estados ganaderos del país.

La Suprema Corte dictaminó cuando aplica esta medida.

Qué modificaciones se implementan para los productores y exportadores de ganado

Con esta decisión judicial, los productores ya no tendrán la obligación de gestionar ciertos permisos estatales para el traslado de ganado dentro del territorio nacional o para su exportación.

La Corte estableció que los controles sanitarios y zoosanitarios son competencia única del ámbito federal y no pueden ser sustituidos por autorizaciones emitidas a nivel local.

Entre los principales cambios se destacan los siguientes aspectos:

Eliminación de permisos estatales obligatorios para movilizar ganado

Cese de controles locales previos para exportaciones

Validez exclusiva de documentos que acrediten la propiedad

Incremento de la intervención federal en controles sanitarios

Potenciales impugnaciones contra normas análogas en otros estados

Por qué la decisión de la SCJN puede tener repercusiones en todo México

El criterio adoptado por la Suprema Corte podría facilitar la presentación de nuevas demandas contra normativas ganaderas estatales en diversas regiones del país.

Expertos del sector sostienen que esta resolución constituye un precedente significativo para la industria pecuaria en México, particularmente en aquellos estados que cuentan con autorizaciones locales análogas a las que estaban vigentes en Nayarit.