Millones de viajeros pueden entrar a Estados Unidos, y visitar destinos como California, Florida, Texas, Nueva York o Illinois, sin tramitar la clásica visa americana. La clave está en el Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visa), que permite el ingreso legal por turismo o negocios a los ciudadanos de ciertos países que obtengan una autorización electrónica llamada ESTA.

Qué es el Visa Waiver Program

El Visa Waiver Program (VWP) es un programa del gobierno de Estados Unidos, gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permite a ciudadanos de 42 países viajar al país por turismo o negocios durante un máximo de 90 días sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

En lugar de la visa, los viajeros elegibles deben obtener la ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje): una autorización electrónica que se solicita por internet y que determina si la persona cumple los requisitos para viajar bajo el programa. Con una ESTA aprobada, el viajero puede ingresar a cualquier estado del país, desde California hasta Nueva York, sin visa en el pasaporte.

En lugar de la visa, los viajeros elegibles deben obtener la ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje). Chat GPT /Elcronistausa

Quiénes podrán visitar estos destinos sin tramitar una visa americana

El programa está dirigido a los ciudadanos de los 42 países que integran el Visa Waiver Program, entre ellos España, Chile, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Australia, entre otros. Para poder usarlo, hay que cumplir varias condiciones: