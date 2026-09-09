Una deuda de impuestos impaga en Estados Unidos puede derivar en una consecuencia poco conocida pero muy seria: el IRS presenta un documento público que le otorga un derecho legal sobre los bienes del deudor.

Ese registro, llamado Aviso de Gravamen Fiscal Federal (NFTL), alerta a los acreedores de que el gobierno tiene prioridad sobre la casa, el auto, las cuentas bancarias y otros activos de la persona.

Qué es el registro NFTL

El Notice of Federal Tax Lien (Aviso de Gravamen Fiscal Federal) es un documento que el IRS presenta en los registros públicos cuando una persona no paga una deuda de impuestos después de que el organismo la determina y le envía una factura. Su función es avisar a los acreedores de que el gobierno tiene un derecho legal (un “gravamen”) sobre los bienes del deudor.

Ese gravamen se aplica de forma automática cuando la deuda queda impaga, y el NFTL es la notificación pública que lo formaliza. Se registra habitualmente en la oficina del condado donde vive la persona y, en el caso de empresas, ante la Secretaría de Estado.

El gravamen es un derecho legal del gobierno sobre tus bienes. Es lo que figura en el registro público NFTL. No te quitan nada todavía.

IRS presenta un documento público que le otorga un derecho legal sobre los bienes del deudor. Foto: El Cronista.

IRS reclama uno por uno todos estos bienes

El derecho legal que reclama el IRS es amplio. El gravamen se adhiere a prácticamente todos los bienes y derechos sobre bienes de la persona, incluyendo:

Bienes inmuebles (como la casa u otras propiedades).

Bienes personales (vehículos, por ejemplo).

Activos financieros (cuentas bancarias, valores).

Incluso los bienes que la persona adquiera después de que surja el gravamen.

En el caso de las empresas, el gravamen alcanza todos los bienes del negocio y hasta las cuentas por cobrar.