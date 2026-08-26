Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago se encuentran entre las ciudades más populares al momento de visitar Estados Unidos.

En ese marco, la visa americana es fundamental cuando el viaje se realiza con fines recreativos, siendo uno de los documentos generalmente obligatorios que las autoridades exigen al momento de habilitar el traslado.

No obstante, ciudadanos de más de 40 países que deseen viajar en septiembre y que no hayan tramitado visado cuentan con otra alternativa más rápida e igual de válida para ingresar legalmente y permanecer en el país por hasta 90 días.

Quiénes pueden viajar en septiembre sin visa americana en su pasaporte y con qué documento

Mediante el Visa Waiver Program (VWP) de Estados Unidos, los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar una autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para trasladarse así, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, el documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

Nacionales de más de 40 países pueden gestionar la autorización ESTA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes pueden viajar en septiembre con una autorización del VWP

Este permiso está disponible para nacionales elegibles de

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Autorización del VWP: cómo tramitarla y cuánto sale

El permiso se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los ciudadanos con intensión de obtenerlo cumplan los siguientes requisitos

Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.