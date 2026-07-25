El tren más rápido de la historia, capaz de superar los 600 kilómetros por hora, ha sido inaugurado en Japón, marcando el inicio de una nueva era en el campo del transporte de alta velocidad. Foto: ChatGPT imagen ilustrativa

El tren más rápido de la historia, capaz de superar los 600 kilómetros por hora, ha sido inaugurado en Japón, marcando el inicio de una nueva era en el campo del transporte de alta velocidad.

Este notable invento opera con un sistema de propulsión único, que presenta un modelo completamente diferente del ferrocarril tradicional, generando una gran expectación a nivel mundial mientras se aproxima su inauguración.

El tren más veloz a nivel mundial capaz de exceder los 600 km/h: su funcionamiento.

El presente texto se refiere al tren Maglev japonés, un sistema de transporte singular que tiene la capacidad de superar los 600 km/h, gracias a un sistema de levitación magnética que elimina totalmente el contacto con la vía.

En vez de ruedas, funciona a través de un conjunto de electroimanes dispuestos tanto en el tren como en los rieles, lo que genera una repulsión que le permite flotar unos centímetros sobre la superficie de la vía.

Este mecanismo, desarrollado por Central Japan Railway Company, emplea la tecnología SCMaglev, la cual comienza a elevar la formación cuando alcanza la velocidad de 150 km/h. Al suprimir la fricción, el tren puede aumentar su velocidad de forma estable, garantizando una seguridad que ha sido validada en numerosos pruebas.

El tren Maglev de Shangái era el más rápido hasta ahora. Foto: Wikimedia Commons.

Cómo opera de manera precisa

Levita sobre la vía mediante repulsión magnética.

Elimina la fricción y posibilita alcanzar velocidades superiores a los 600 km/h .

Utiliza imanes superconductores conocidos como bogies.

Se trata de un viaje más estable, silencioso y seguro en comparación con un tren convencional.

Cuándo se prevé la disponibilidad del tren más veloz del mundo y las implicaciones para los pasajeros.

El proyecto del Chuo Shinkansen, en el cual operará esta nueva generación de trenes sin ruedas, continúa su progreso y conectará Tokio con las ciudades de Nagoya y Osaka. Al entrar en funcionamiento, permitirá realizar el trayecto entre Tokio y Osaka en aproximadamente 67 minutos, lo que representa menos de la mitad del tiempo requerido actualmente con trenes tradicionales.

La trayectoria se extenderá a lo largo de 286 km, de los cuales el 80% estará ubicado en túneles, asegurando así una ruta directa y maximizando la velocidad. El desarrollo incluye la construcción de nuevas estaciones, evaluaciones ambientales y trenes de 16 vagones con capacidad para mil pasajeros , diseñados para proporcionar un viaje más veloz y con un menor impacto en el medio ambiente.

Cómo se optimizará la experiencia de los usuarios

Viajes más cortos que en avión en distancias medias. Menos emisiones y menor contaminación sonora. Operaciones más estables y sin vibraciones. Seguridad reforzada: Japón continúa sin registrar muertes en trenes de alta velocidad.