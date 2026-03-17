El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida confirmó a todos los conductores a través de su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que las licencias de conducir pueden ser suspendidos indefinidamente. Según se explica, cuando las multas de tránsito no se pagan en tiempo y forma, las autoridades pueden decidir que el carnet queda completamente inhabilitado para circular hasta que la situación se regularice. De acuerdo con lo especificado, una licencia de conducir puede ser suspendida indefinidamente si el conductor no paga en tiempo y forma su multa de tráfico. Para revertir esta sanción, en el momento en el que el conductor es notificado que su licencia fue suspendida, tendrá que contactarse con el tribunal de tráfico del condado que emitió la multa ignorada y cumplir con los requisitos para que se libere el documento. Según indican las autoridades, cuando la licencia se suspende por incumplir con las obligaciones de tránsito y luego el permiso de circulación se reanuda, se exigirá una tasa adicional de 45 dólares. “Se puede aplicar una tasa extra de servicio de 6,25 dólares a cualquier credencial emitida en una oficina de recaudación de impuestos”, indicaron las autoridades