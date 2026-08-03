Esperar varias semanas a cambiar las sábanas porque a simple vista parecen limpias es un error frecuente. Sin embargo, los especialistas indican que lavarlas con mayor frecuencia es una práctica sumamente importante para la higiene, la salud de la piel y la calidad del descanso.

De acuerdo con lo señalado por el dermatólogo Sean McGregor, de la Cleveland Clinic, las sábanas deberían lavarse al menos una vez por semana para prevenir la acumulación de macroorganismos, células muertas y otros residuos.

Cada cuánto hay que cambiar la ropa de cama, según los especialistas

El consejo experto en general es

Lavar o cambiar las sábanas una vez por semana

Lavar almohadas, mantas y edredones cada pocos meses

Incrementar la frecuencia durante los meses más calurosos o si hay mascotas en la cama

Si bien existen quienes optan por extender estos plazos, hacerlo con regularidad ayuda a mantener un entorno más limpio para dormir.

El consejo es cambiar las sábanas al menos una vez por semana.

Qué se acumula en las sábanas con el uso diario

La ropa de cama acumula residuos cada día, como

Ácaros del polvo

Células muertas de la piel

Sudor

Aceites corporales

Tierra y suciedad

Bacterias

Alérgenos del exterior

Cleveland Clinic explica que una persona puede desprender alrededor de un gramo y medio de células de piel cada día. Gran parte de este material termina sobre las sábanas y se convierte en alimento para los ácaros de polvo y otros microorganismos.

Otros hábitos importantes para mantener la cama limpia

Además de cambiar las sábanas con regularidad, los especialistas aconsejan

Lavar las sábanas con agua caliente

Limpiar el colchón cada seis meses aproximadamente

Lavar almohadas y mantas de manera regular

Dejar la cama sin hacer durante un tiempo al levantarse para que la humedad acumulada durante la noche pueda evaporarse