El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son los límites de multas establecidos para cada tipo de infracción. En caso de superarlos, las autoridades determinarán que la licencia de conducir tendrá que ser suspendida.

En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la violación que se está cometiendo.

En ese marco, las multas por cambiar de carril de manera insegura pueden acumularse y convertirse en motivo de que se ponga en pausa el permiso de circulación para un conductor.

En qué casos las autoridades de Nueva York pueden suspender una licencia de conducir

Según se detalla, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es la herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.

Bajo este sistema, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.

La licencia será suspendida si se superan los 11 puntos dentro de dos años. Imagen ilustrativa ChatGPT

Cuál es la multa por cambiar de carril cuando no se debe y por qué puede llevar a la suspensión de la licencia de conducir

Las autoridades detallan que esta infracción -que ocurre cuando, por ejemplo, se cambia de carril sin verificar que exista espacio suficiente para hacerlo o sin señalizar el movimiento de forma adecuada-, equivale a 3 puntos.

Recibir 4 infracciones de este tipo dentro de un período de 2 años supera la cantidad de puntos permitidos y llevará entonces a la suspensión de la licencia de conducir.

La misma sanción se aplica individualmente por invadir el carril contrario o circular en contramano.

Todas las multas por puntos que impone Nueva York y a cuánto equivale cada una

La tabla oficial compartida por el DMV detalla

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Conducir utilizando el teléfono celular u otro dispositivo electrónico: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos