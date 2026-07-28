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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son los límites de multas establecidos para cada tipo de infracción. En caso de superarlos, las autoridades determinarán que la licencia de conducir tendrá que ser suspendida.
En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la violación que se está cometiendo.
En ese marco, las multas por cambiar de carril de manera insegura pueden acumularse y convertirse en motivo de que se ponga en pausa el permiso de circulación para un conductor.
En qué casos las autoridades de Nueva York pueden suspender una licencia de conducir
Según se detalla, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es la herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.
Bajo este sistema, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.
Cuál es la multa por cambiar de carril cuando no se debe y por qué puede llevar a la suspensión de la licencia de conducir
Las autoridades detallan que esta infracción -que ocurre cuando, por ejemplo, se cambia de carril sin verificar que exista espacio suficiente para hacerlo o sin señalizar el movimiento de forma adecuada-, equivale a 3 puntos.
Recibir 4 infracciones de este tipo dentro de un período de 2 años supera la cantidad de puntos permitidos y llevará entonces a la suspensión de la licencia de conducir.
La misma sanción se aplica individualmente por invadir el carril contrario o circular en contramano.
Todas las multas por puntos que impone Nueva York y a cuánto equivale cada una
La tabla oficial compartida por el DMV detalla
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Conducir utilizando el teléfono celular u otro dispositivo electrónico: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
En estos casos, las autoridades informarán sobre el tiempo en el que permanecerá suspendida la licencia y cuáles son los pasos a seguir.