En la sesión de apertura de este lunes, 13 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.5 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.17% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.60%, pero en el último año acumula una caída de 5.91%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

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Conocé la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 6.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica una ligera apreciación en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor del peso sugiere un impacto positivo en la confianza del mercado y la economía local.

A pesar de la tendencia positiva de hoy, es importante monitorear los factores externos que pueden influir en la fluctuación de la moneda a corto plazo.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA