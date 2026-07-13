En la apertura de mercados de este lunes, 13 de julio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.04%.

La Libra esterlina registró un descenso semanal de -22.71%, pero en el último año acumuló un alza de 61.96%, señalando debilidad reciente frente a una tendencia anual positiva.

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Conocé la cotización de este lunes, 13 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 2.63%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 6.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los tres días pasados. Este aumento en su valor indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

La estabilidad económica y las expectativas de crecimiento han contribuido a esta tendencia al alza. Esto sugiere que los inversores tienen confianza en la capacidad de la Libra para continuar su recuperación en el corto plazo.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.