En el estado de California se confirmó la implementación de sanciones en contra de aquellos conductores que presenten conductas peligrosas al volante.

Las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California implementan una política de tolerancia cero ante determinadas conductas que representan una amenaza para la seguridad vial y la convivencia en el espacio público.

Este enfoque se propone identificar a quienes cometen infracciones y aplicar sanciones inmediatas , que pueden incluir desde la incautación de vehículos hasta la suspensión de la licencia de conducir.

El DMV confiscará vehículos y licencias de conducir: ¿Qué normas se deben cumplir en California?

En el estado de California se confirmó la implementación de sanciones en contra de aquellos conductores que presenten conductas peligrosas al volante, como carreras ilegales, exhibiciones de velocidad y eventos conocidos que se conocen comúnmente como “Sideshows”.

La Ley Gipson autoriza a los agentes de tránsito a incautar los vehículos y suspender o anulas las licencias de conducir de quienes aparezcan en los registros oficiales de infractores.

La medida se propone detener prácticas que ponen en peligro a los peatones y a otros conductores que transitan la calle, y se implementan debido a un aumento en la cantidad de incidentes de este tipo debido a conducción temeraria.

La medida se propone detener prácticas que ponen en peligro a los peatones y a otros conductores que transitan la calle Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Sanciones y castigos: ¿A quiénes les podrán confiscar los vehículos y las licencias de conducir?

Si se verifica la infracción, las autoridades podrán incautar el vehículo de inmediato, imponer multas económicas y suspender o revocar la licencia de conducir por largos periodos de tiempo.

Si se trata de un caso de reincidencia, o si de provocaron daños a terceros, el expediente podría avanzar hacia cargos penales y a la retención prolongada del automóvil.

Involucrarse en la organización o facilitación de actividades ilícitas conlleva riesgos de pérdidas económicas y penas legales, como que te quiten el vehículo.