Clavar hojas de laurel dentro de medio limón es un truco casero y sencillo de implementar para perfumar los diferentes ambientes del hogar de forma natural.

Esta combinación, que aprovecha elementos generalmente fáciles de conseguir, une el aroma cítrico del limón y las notas aromáticas del laurel para crear un ambientador casero.

Es entonces una alternativa ideal para salir de un apuro cuando se busca perfumar un ambiente y no se cuenta con los productos tradicionales.

Clavar hojas de laurel en medio limón: por qué lo recomiendan

El aroma fresco y cítrico del limón se combina con el perfume herbal y especiado del laurel, creando una fragancia capaz de aportar frescura y mejorar la atmósfera de cualquier espacio.

Además, la practicidad de este truco es otro de sus puntos más destacados: puede colocarse en cualquier espacio y reemplazarse cuando se considere necesario, necesitando únicamente de dos ingredientes para ponerlo en práctica.

Para preparar este truco solo se necesita un limón y hojas de laurel a gusto. Fuente: Shutterstock Andrii Iemelianenko

Cómo se prepara el aromatizante de limón y laurel

Para elaborarlo se necesitará

Medio limón fresco

Hojas de laurel a gusto

El primer paso será tomar el medio limón y colocar las ramillas de las hojas directamente sobre la pulpa de la fruta. La cantidad de hojas a colocar varía en función de la intensidad que se desee. Luego puede colocarse en un platillo chico para ubicarlo donde se prefiera.

¿Cuáles son los mejores lugares para colocar el limón con laurel?

Este aromatizante puede colocarse en

La cocina, para aportar frescura después de cocinar

En el baño, para mantener un aroma agradable

Cerca de ventanas, donde el aire puede contribuir a esparcir el aroma