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Clavar hojas de laurel dentro de medio limón es un truco casero y sencillo de implementar para perfumar los diferentes ambientes del hogar de forma natural.

Esta combinación, que aprovecha elementos generalmente fáciles de conseguir, une el aroma cítrico del limón y las notas aromáticas del laurel para crear un ambientador casero.

Es entonces una alternativa ideal para salir de un apuro cuando se busca perfumar un ambiente y no se cuenta con los productos tradicionales.

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Clavar hojas de laurel en medio limón: por qué lo recomiendan

El aroma fresco y cítrico del limón se combina con el perfume herbal y especiado del laurel, creando una fragancia capaz de aportar frescura y mejorar la atmósfera de cualquier espacio.

Además, la practicidad de este truco es otro de sus puntos más destacados: puede colocarse en cualquier espacio y reemplazarse cuando se considere necesario, necesitando únicamente de dos ingredientes para ponerlo en práctica.

Para preparar este truco solo se necesita un limón y hojas de laurel a gusto.
Para preparar este truco solo se necesita un limón y hojas de laurel a gusto.Fuente: ShutterstockAndrii Iemelianenko

Cómo se prepara el aromatizante de limón y laurel

Para elaborarlo se necesitará

  • Medio limón fresco
  • Hojas de laurel a gusto

El primer paso será tomar el medio limón y colocar las ramillas de las hojas directamente sobre la pulpa de la fruta. La cantidad de hojas a colocar varía en función de la intensidad que se desee. Luego puede colocarse en un platillo chico para ubicarlo donde se prefiera.

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¿Cuáles son los mejores lugares para colocar el limón con laurel?

Este aromatizante puede colocarse en

  • La cocina, para aportar frescura después de cocinar
  • En el baño, para mantener un aroma agradable
  • Cerca de ventanas, donde el aire puede contribuir a esparcir el aroma

Lo ideal es reemplazarlo en el momento en el que el limón comience a presentar signos de deterioro.