La temporada de impuestos 2026 está cada vez más cerca y, en ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial los puntos que todos los contribuyentes tendrán que tener en cuenta al momento de presentar.

En ese marco, la agencia recaudadora explica cuáles son los casos donde será necesario presentar doble declaración de impuestos y cuándo este trámite debe evitarse para prevenir inconvenientes.

Quiénes tendrán que presentar una segunda declaración de impuestos

En general, IRS advierte que presentar la misma declaración de impuestos más de una vez en la mayoría de los casos no sólo no acelerará la entrega del reembolso pendiente sino que además, podría causar retrasos.

Sin embargo, cuando se cumplan las siguientes tres condiciones será necesario presentar nuevamente este documento

Se adeuda un pago -contemplando los plazos vigentes-

Se presentó en papel hace más de seis meses

La herramienta “Donde está mi reembolso” no muestra que la declaración se haya recibido

Información importante que todos deben considerar para la temporada de impuestos 2026

El organismo especifica que la manera más sencilla de obtener un reembolso de impuestos es optar por el depósito directo y combinarlo con una presentación electrónica.

“No hay posibilidad de que no se cobre, se pierda, se robe o se destruya. El IRS emite más de nueve de cada diez reembolsos en menos de 21 días”, afirma la agencia sobre este tipo de presentación.

Reembolso de impuestos: cambios de IRS para todos los contribuyentes

Después del 30 de septiembre los reembolsos en papel de IRS dejaron de emitirse paulatinamente en línea con una medida del Departamento del Tesoro.

“Los cheques en papel tienen más de 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o retrasados que los pagos electrónicos ”, señaló IRS.

Así, si bien las declaraciones deben presentarse normalmente, la mayoría de los reembolsos se entregarán mediante depósito directo, tarjetas de débito prepagas y billeteras virtuales.