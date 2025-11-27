La predicción del mega empresario habla sobre una posible nueva crisis.

Elon Musk lanzó una advertencia que ya parece comienza a cumplirse en varias partes del mundo: una inminente crisis energética global impulsada por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos.

El empresario y fundador de Tesla, SpaceX y Neuralink, conocido tanto por sus ideas futuristas como por su controvertida cercanía con Donald Trump, volvió a hacer una de sus predicciones que podría tener consecuencias profundas para toda la humanidad. Según Musk, estamos al borde de una crisis energética sin precedentes, provocada por el vertiginoso aumento en la demanda de electricidad a nivel global.

Elon Musk predijo cuál es la próxima crisis por venir

Durante su intervención en la conferencia Bosch Connected World, celebrada en Berlín, Musk alertó que el mundo no está preparado para el enorme salto tecnológico impulsado por la inteligencia artificial (IA)y los autos eléctricos (EVs).

Elon Musk cree que una fuerte crisis económica golpeará al mundo.

“Nunca he visto una tecnología avanzar tan rápido como esta", dijo Musk refiriéndose al desarrollo de la IA, que -según él- multiplica su capacidad cada seis meses.

Pero este avance tiene un costo: los centros de datos, la minería de criptomonedas y el crecimiento imparable del mercado de vehículos eléctricos están llevando la demanda energética mundial a un punto crítico.

Los motivos por los que habrá una nueva crisis mundial, según Elon Musk

En su advertencia, Elon Musk fue contundente: la infraestructura eléctrica mundial no está preparada para sostener esta revolución tecnológica.

La inteligencia artificial , en pleno auge, requiere enormes cantidades de energía para alimentar los centros de datos.

criptomonedas , especialmente de consume más electricidad que países enteros . La minería de, especialmente de Bitcoin

Los vehículos eléctricos, que se expanden rápidamente en todo el mundo, también exigen una red de carga sólida y confiable.

Según datos recientes, solo en China las ventas de autos eléctricos crecieron un 40% en 2024, lo que evidencia la velocidad con la que está cambiando el mercado global. Esta transformación es buena para el medioambiente, pero presenta un enorme desafío: ¿podrán los sistemas eléctricos actuales soportar esta carga?

¿Estamos a tiempo de evitar la crisis energética que predice Elon Musk?

El mensaje de Elon Musk es claro: si no se toman medidas inmediatas, el crecimiento de la IA, los vehículos eléctricos y las criptomonedas podría llevarnos a una escasez energética sin precedentes, con consecuencias graves para todas las industrias.

Elon Musk advirtió que, en un par de años, habrá una crisis energética.

Según Musk, para evitar una crisis energética global, los gobiernos y empresas deben actuar ahora. Estas son las principales medidas que propone: