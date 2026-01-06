El magnate Elon Musk, líder de empresas como Tesla y SpaceX, ha encendido las alarmas a nivel internacional con una advertencia que puede cambiar el rumbo de todo el planeta. Según el empresario, la humanidad se aproxima a una crisis energética sin precedentes que ya ha comenzado a manifestarse en diversos rincones del planeta.

Esta predicción no se refiere a la falta de recursos naturales tradicionales, sino a una “sequía” de electricidad y transformadores motivada por el crecimiento explosivo de la tecnología de última generación; como los centros de datos masivos para alimentar los sistemas de inteligencia artificial.

El avance de la Inteligencia Artificial y la crisis de suministro

Durante su participación en la conferencia Bosch Connected World, Musk señaló que nunca antes se había visto una tecnología avanzar a la velocidad de la Inteligencia Artificial (IA), la cual duplica su capacidad prácticamente cada seis meses. Sin embargo, este progreso tiene un costo energético masivo que la infraestructura actual no puede soportar.

El agotamiento de la red eléctrica se debe principalmente a tres factores clave:

Centros de datos para IA : Requieren cantidades masivas de energía para procesar información de forma ininterrumpida.

Minería de criptomonedas : El minado de activos como el Bitcoin consume actualmente más electricidad que naciones enteras.

Vehículos eléctricos (EVs) : La transición hacia el transporte eléctrico, aunque positiva para el medio ambiente, exige una red de carga mucho más robusta y confiable de la que existe hoy.

El magnate expresó su preocupación por la próxima crisis que llegará al mundo.

¿Puede llegar un colapso que afecte al mundo entero?

Para el empresario, el mundo se encuentra en un punto crítico donde la demanda de energía superará la capacidad de distribución en el corto plazo . Según sus proyecciones, si los gobiernos y las empresas privadas no actúan de inmediato, la escasez de componentes básicos como los transformadores eléctricos paralizará industrias clave.

Para mitigar este impacto y evitar una parálisis tecnológica, Elon Musk propone tres medidas urgentes: