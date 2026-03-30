El estado de Nueva York implementó un cambio clave en su ley de alquileres que modifica las situaciones en las que un propietario puede aumentar la renta, otorgando mayores protecciones a los inquilinos que residen en las viviendas protegidas por la regulación. La ley de Desahucio por Causa Justificada, vigente desde abril 2024, determinó que los dueños de las viviendas no sólo tendrán prohibido terminar el contrato de alquiler sin motivos razonables, sino que tampoco podrán aumentar conforme a su propio juicio, pues deben respetar determinados límites. Cuando los aumentos desmedidos ocasionen inconvenientes con el contrato, la ley puede utilizarse en tribunales para impugnar el fin del alquiler y los aumentos que se consideren irrazonables. Esta normativa fijó un “estándar local de alquiler” que determina qué aumentos anuales se consideran razonables según la inflación en cada zona. Este límite se calcula sumando la tasa de inflación local más un 5%, con un tope máximo del 10%. Si el incremento supera ese porcentaje, el aumento puede ser considerado irrazonable bajo la normativa. “Los inquilinos también pueden utilizar la ley para impugnar aumentos de alquiler por encima de cierto nivel si son desalojados por impago del alquiler”, se indica. No obstante, existen situaciones extraordinarias que los propietarios pueden presentar ante un tribunal para que se autorice un incremento mayor, como reparaciones importantes o ciertos aumentos sobre la propiedad. Con la incorporación de esta normativa “Todos los inquilinos tienen derecho a permanecer en su vivienda a menos que decidan marcharse o sean desalojados mediante un proceso judicial”, se indica. Quienes deseen conocer más sobre esta normativa, su aplicación y viviendas que protege podrán hacerlo clicando aquí.