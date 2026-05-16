No obstante, existen apellidos que, de ser propuestos a las autoridades, serán automáticamente rechazados por incumplir las normativas fijadas por el Alabama Administrative Code, que regula el registro de nacimientos dentro del estado. En Alabama, las regulaciones estatales se caracterizan por la flexibilidad que ofrecen los padres al momento de registrar a sus hijos recién nacidos en los documentos oficiales. De acuerdo con la normativa 420-7-1-.04, correspondiente a la “Nombre del niño para el registro de nacimiento”, se establece que ningún infante podrá recibir un apellido que Dicha regulación ha estado en vigor desde el 25 de julio de 2007 y continúa aplicándose a todas las inscripciones de nacimientos realizadas en el estado. No existe una obligación legal en Alabama para que los padres deban transmitir su apellido a sus hijos. Estos tienen la libertad de inscribir a sus descendientes con un apellido que no necesariamente coincida con el de su padre o madre, siguiendo las regulaciones pertinentes. La implementación de esta norma permite que los progenitores no solo elijan apellidos distintos para sus hijos, sino que también tienen la posibilidad de optar por apellidos inventados o darles un apellido preexistente en un sentido simbólico.