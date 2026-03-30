El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados unidos confirmó que muchos contribuyentes son calificables para un reembolso de 8,000 dólares, siempre y cuando hayan cumplido con la presentación de un documento clave para la agencia fiscal. Las autoridades federales mantienen vigentes este tipo de asistencia financiera con el fin de reducir la carga tributaria de los estadounidenses. El dinero corresponde al Crédito Tributario por Hijos (CTC) y al Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), dos beneficios fiscales oficiales del IRS que pueden elevar de forma importante el reembolso anual de una familia. Para el año fiscal 2025, el organismo confirmó que el CTC puede ser de hasta 2.200 dólares por cada hijo calificable. Eso significa que una familia con 4 hijos calificables puede alcanzar 8.800 dólares en crédito total. Incluso, si tiene más hijos y cumple con todas las condiciones, la cifra puede ser aún mayor. Sin embargo, no pueden acceder a esta asistencia quienes no presentan la declaración federal de impuestos mediante el Formulario 1040. Para acceder a este pago, el IRS establece una serie de condiciones obligatorias que deben cumplirse al momento de presentar la declaración. El monto final depende de la situación tributaria de cada hogar, por lo que no todas las familias reciben exactamente la misma suma aunque tengan varios hijos calificables. El cálculo se hace en base a la declaración presentada y a cuánto del crédito puede transformarse efectivamente en devolución. Quienes hayan completado correctamente el trámite y hayan elegido depósito directo deben esperar a que el organismo termine de procesar el reembolso para ver el dinero reflejado en su cuenta bancaria.