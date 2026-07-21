Los jóvenes peruanos que no cumplan con la inscripción en el registro militar de su país podrán recibir sanciones económicas. La medida busca reforzar el cumplimiento de este trámite obligatorio, que forma parte de las disposiciones administrativas del país y que, en muchos casos, suele pasar inadvertido.

La legislación peruana establece que todos los ciudadanos deben registrarse al cumplir 17 años. Este procedimiento no implica incorporarse al servicio militar ni prestar servicio en las Fuerzas Armadas, sino únicamente quedar incorporados al registro oficial correspondiente.

Quienes no realicen la inscripción dentro del plazo establecido podrían enfrentar multas, por lo que las autoridades recomiendan cumplir con el registro para evitar sanciones.

Multa obligatoria: cuánto deberán pagar los jóvenes peruanos que no cumplan con el registro a los 17 años

Quienes no completen el registro dentro del plazo serán considerados “omisos” y deberán afrontar una sanción equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que en 2026 ronda los 275 soles.

Esta multa se activa una vez vencido el plazo legal y se mantiene vigente hasta que el joven regularice su situación.

En Perú es obligatorio cumplir con esta gestión a los 17 años.

Aunque existe la posibilidad de ponerse al día más adelante, la penalidad económica no desaparece automáticamente.

Quiénes deben inscribirse y desde cuándo aplica la multa

En Perú, la normativa establece que todos los jóvenes que cumplen 17 años deben inscribirse obligatoriamente en el registro militar, sin distinción de género.

Este proceso:

Es obligatorio por ley

Debe realizarse antes de cumplir los 18 años

No implica incorporarse al servicio militar (es solo un registro administrativo)

Sin embargo, el incumplimiento tiene consecuencias claras.

Registro obligatorio, pero sin servicio forzado

Uno de los puntos que más dudas genera es si esta medida implica el regreso del servicio militar obligatorio. La respuesta es no. El requisito es inscribirse, no alistarse . El objetivo del Estado es contar con un padrón actualizado de ciudadanos en edad militar, lo que permite organizar mejor la estructura de las Fuerzas Armadas.

De esta manera, la disposición alcanza principalmente a quienes están por cumplir la mayoría de edad. A partir de ahora, no realizar el trámite ya no será una omisión sin consecuencias: la falta de inscripción se traduce directamente en una multa.