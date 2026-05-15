Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mantener la casa con buen aroma sin recurrir a aerosoles químicos o perfumes artificiales. Entre los trucos caseros más populares apareció una combinación simple de hierbas y cítricos que promete dejar los ambientes frescos durante horas. Hervir romero, albahaca y cáscara de limón se volvió una práctica muy recomendada para aromatizar espacios de manera natural gracias a la intensidad y frescura de sus fragancias. Cada ingrediente aporta un aroma distinto que se complementa al hervirse: El romero libera un perfume herbal intenso y fresco. La albahaca aporta notas suaves y naturales que ayudan a dar sensación de limpieza. La cáscara de limón suma un aroma cítrico que neutraliza olores fuertes y refresca el ambiente. Muchas personas utilizan esta mezcla para: Las alternativas caseras ganaron popularidad porque: