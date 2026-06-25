La tecnología que implementaría la MTA estará basada en Inteligencia Artificial que sería capaz de detectar intrusiones dentro de las vias del tren en tiempo real.

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) de Nueva York se suma a la oleada de mejoras tecnológicas ahora en su red subterránea, con la nueva implementación de Inteligencia Artificial para detectar intrusiones.

Con estas nuevas herramientas se pretende reducir el riesgo y las demoras relacionadas a la personas, objetos o animales presentes en las vías. Según medios como The City Reporter, durante 2025 provocó cerca de 6% de estos sucesos.

La Metropolitan Transport Authority (MTA) se suma a la oleada de mejoras tecnológicas ahora en su red subterránea. Foto: Shutterstock.

La MTA controlará una por una las estaciones: ¿Cómo funcionaría este nuevo sistema?

La tecnología que implementaría la MTA estará basada en Inteligencia Artificial que sería capaz de detectar intrusiones dentro de las vías del tren en tiempo real. Se integraría a través de cámaras, sensores y herramientas de visión computarizada que registraría el momento exacto en el que una persona, animal u objeto ingrese a zonas no permitidas.

El software analizaría las imágenes y generaría alertas automáticas en cuanto detecte comportamientos o movimientos de riesgo, de manera que los operadores y agentes podrán actuar a tiempo antes de que se interrumpa el servicio u ocurra un accidente.

La MTA sancionará a quienes ingresen a estas zonas prohibidas: ¿Por qué se toma esta medida?

Las autoridades remarcan que con este sistema se intentará reducir uno de los problemas más frecuentes en las redes subterráneos, porque las personas, animales, basura y otros objetos que terminan sobre los rieles generan alrededor del 6% de todos los retrasos del subte neoyorquino.

Ingresar a las vías representa un riesgo para las seguridad de los pasajeros como de los trabajadores del transporte. Esto sucede porque la intrusión obliga a tener que detener el servicio y puede derivar en accidentes fatales.

La MTA busca detectar y registrar de forma más rápida cualquier acceso no autorizado a estas áreas restringidas. La información obtenida por los sistemas de vigilancia permitiría identificar incidentes, facilitar investigaciones y reforzar la aplicación de sanciones contra quienes ingresen deliberadamente a sectores prohibidos del subte.

Las sanciones de la MTA: ¿Qué pasa con quienes no respeten estas normas?

Si una persona entra deliberadamente a las vías o a túneles del subte, puede enfrentar cargos por invasión de propiedad, conducta peligrosa o violaciones de las normas del sistema de transporte, pero las sanciones dependen de cada caso y de la intervención policial.