Once ciudades del estado de California aumentarán su salario mínimo local desde el 1 de julio de 2026 , una medida que elevará el ingreso por hora de millones de trabajadores en Estados Unidos. Los nuevos pisos superan el mínimo estatal de u$s 16,90 y van desde u$s 17,76 hasta u$s 20,34 la hora.

Las subas responden a ordenanzas locales que ajustan el salario mínimo cada año según la inflación y el costo de vida, según el California Department of Industrial Relations, organismo estatal. Estas ciudades fijan pisos más altos que el de California, que subió de u$s 16,50 a u$s 16,90 en enero.

¿Qué ciudades de Estados Unidos aumentan los salarios desde julio?

El aumento alcanza a casi una decena de gobiernos locales de California, todos con tarifas por hora superiores al mínimo estatal. Emeryville encabeza la lista con u$s 20,34, seguida por Berkeley y San Francisco, ambas con u$s 19,61 la hora.

Estos son los nuevos salarios mínimos por hora que rigen desde el 1 de julio de 2026 :

Alameda – u$s 17,76

Berkeley – u$s 19,61

Emeryville – u$s 20,34

Fremont – u$s 18,05

Los Ángeles (ciudad) – u$s 18,42

Condado de Los Ángeles (áreas no incorporadas) – u$s 18,47

Malibú – u$s 17,91

Milpitas – u$s 18,50

Pasadena – u$s 18,57

San Francisco – u$s 19,61

Santa Mónica – u$s 18,47

El aumento alcanza a casi una decena de gobiernos locales de California, todos con tarifas por hora superiores al mínimo estatal.

¿A quién afecta el aumento de salario y qué debe hacer?

El nuevo piso aplica según el lugar donde se realiza el trabajo, no según dónde vive el empleado ni dónde está la sede de la empresa. En la mayoría de las ordenanzas, basta con trabajar dos horas semanales dentro de la ciudad para tener derecho a esa tarifa .

El trabajador debe verificar que su recibo refleje el nuevo monto desde julio; si presta tareas en varias ciudades, rige siempre la tarifa más alta. Existen además mínimos por industria —como u$s 20 para comida rápida— que pueden superar al salario local.