El Gobierno federal emitió una alerta fiscal que modificará cómo el Servicio de Impuestos Internos (IRS) administra ciertas cuentas vinculadas a menores en Estados Unidos. La medida impactará a familias que cumplan condiciones específicas y forma parte de una actualización tributaria más amplia.

El Tesoro confirmó que ya se preparan nuevas reglas y formularios que empezarán a aplicarse en una fecha clave, lo que obligará a muchos contribuyentes a revisar su situación antes de ese momento .

¿Qué cambiará el IRS y quiénes serán afectados por esta medida?

El IRS estableció un nuevo sistema basado en las Trump Accounts, un tipo de cuenta de ahorro para menores que podrá ser abierta por padres o tutores mientras el niño sea menor de 18 años. Estas cuentas tendrán reglas propias y luego funcionarán como una IRA tradicional.

Los menores nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán un aporte único federal de u$s 1.000, siempre que se realice la elección correspondiente. Las inversiones deberán destinarse a fondos que sigan el S&P 500 u otros índices similares.

Estas cuentas tendrán reglas propias y luego funcionarán como una IRA tradicional. Foto: Archivo.

¿A partir de qué fecha se podrán hacer aportes y qué deben hacer las familias?

La fecha decisiva es el 4 de julio de 2026, cuando comenzará la posibilidad de realizar contribuciones. Desde entonces, padres, tutores, empleadores y entidades autorizadas podrán aportar montos adicionales dentro de los límites fijados por el IRS.