Desde febrero de este año, Estados Unidos cambió las reglas para pasajeros que deban abordar vuelos nacionales y no cuenten con la identificación necesaria para cumplir con los requisitos de la Ley Real ID, vigente en todo el país desde mayo del año pasado. De acuerdo con lo informado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) quienes no puedan presentar una identificación aceptable tendrán que pagar una multa por la verificación de identidad mediante un control alternativo. Quienes no puedan constatar quienes son mediante documentación o a través del nuevo TSA ConfirmID, tendrán prohibido abordar la aeronave. “El TSA ConfirmID es un proceso modernizado para los viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable requerida para que su identidad sea verificada en el control de la TSA”, indica la agencia gubernamental. Quienes opten por esta alternativa, deberán pagar 45 dólares -recomendablemente antes de llegar al control de seguridad- y luego proporcionar al oficial En general este proceso durará entre 10 y 15 minutos y será necesario cuando no se disponga de los papeles adecuados. Quienes no usen TSA ConfirmID ni presenten un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos exigidos. “El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, se advierte. De acuerdo con la lista publicada por TSA, sujeta a modificaciones, se aceptan con hasta dos años de vencimiento cualquiera de estas identificaciones También pueden presentarse identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.