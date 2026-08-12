El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificó la persecución contra inmigrantes que se registraron para votar al tramitar o renovar su licencia de conducir. Las autoridades investigan estos casos uno por uno y ya avanzan con procesos de deportación, incluso contra quienes lo hicieron sin intención de infringir la ley.

La ofensiva combina al DHS con el Departamento de Justicia, que reabrieron casos antes archivados y reforzaron el cruce de datos con el sistema federal SAVE. Hasta hace poco, este tipo de errores administrativos solía resolverse sin consecuencias migratorias graves.

¿Por qué el trámite de la licencia de conducir puede derivar en deportación?

Según un reportaje de The New York Times en varios estados, el sistema del DMV permite registrarse para votar al mismo tiempo que se tramita o renueva la licencia de conducir. Muchos inmigrantes firman el formulario sin darse cuenta de lo que están autorizando, especialmente si tienen poco manejo del inglés.

Antes, los oficiales de inmigración podían evaluar la intención y el contexto del error al momento de decidir un caso. Ahora ese margen se redujo, por lo que un registro accidental puede activar directamente un proceso de deportación.

Situaciones que están siendo investigadas:

Registro automático al renovar la licencia en el DMV

Coincidencias detectadas por el sistema SAVE al pedir la ciudadanía

Casos reabiertos que antes habían sido cerrados

Denuncias surgidas de auditorías estatales de padrones electorales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificó la persecución contra inmigrantes que se registraron para votar al tramitar o renovar su licencia de conducir. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

¿Cómo afecta esta medida a los residentes legales?

El impacto ya alcanza a titulares de green card, es decir, residentes legales permanentes que llevan años en el país con su estatus regularizado. En varios casos, la investigación se activó justo cuando estas personas tramitaban su ciudadanía, y terminaron derivadas a un proceso de deportación durante la propia entrevista migratoria.

Los especialistas recomiendan verificar el propio estado de inscripción electoral y consultar con un abogado de inmigración ante cualquier notificación del DHS. Además, algunos estados cuestionan la exactitud del cruce de datos, ya que una parte de las personas señaladas resultaron ser ciudadanas.