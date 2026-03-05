Los meteorólogos advierten sobre la llegada de una nueva oleada de tormentas severas que afectarán a gran parte del centro de los Estados Unidos durante al menos, todo el fin de semana. Se prevé que afectará principalmente las regiones de grandes llanuras y el medio oeste. Se esperan tormentas intensas, granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento con la posible formación de tornados en distintos estados. Millones de personas podrían verse afectadas por este clima según The Weather Channel. La alertas las emite el Storm Prediction Center (SPC), perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de los Estados Unidos. El sistema meteorológico podría provocar varios días consecutivos de tormentas y precipitaciones, ya que el frente frío avanzará lentamente sobre el centro de Estados Unidos. Los meteorólogos señalan que el período de inestabilidad podría extenderse durante gran parte de la semana y hasta el fin de semana.. Los especialistas advierten que no se trata de un único episodio de lluvia, sino de múltiples rondas de tormentas generadas por la llegada constante de aire húmedo desde el Golfo de México. Este patrón puede producir precipitaciones intensas repetidas sobre las mismas zonas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones localizadas y tormentas eléctricas persistentes. El pronóstico advierte que existe riesgo de tornados durante este brote de tormentas severas, especialmente en áreas de las grandes llanuras y el medio oeste de Estados Unidos donde las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tornados. La combinación de aire cálido y húmedo, fuertes corrientes en chorro y una atmósfera inestable aumenta la posibilidad de que algunas tormentas desarrollen rotación, el proceso que puede dar origen a tornados. Las temperaturas también jugarán un papel clave en la evolución del sistema meteorológico. Antes de la llegada del frente frío, el aire cálido proveniente del Golfo de México mantendrá temperaturas relativamente elevadas para comienzos de marzo en varias zonas del centro y sur del país, lo que ayudará a alimentar la inestabilidad atmosférica.