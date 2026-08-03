El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cómo las diferentes infracciones que un conductor tenga pueden afectar la validez de su licencia de conducir.

En esta jurisdicción, los incumplimientos viales se traducen a un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se esté cometiendo.

En ese marco, conducir utilizando el teléfono celular o pasar un semáforo en rojo cuando ya se tienen infracciones previas puede ser motivo de que se suspenda el carné de circular.

Suspensión de licencias de conducir: cuándo las autoridades pueden tomar esta medida

Según se indica, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.

El sistema determina que quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no tendrán permiso para continuar circulando en el estado.

Quienes alcancen los 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida. Chat GPT

Por qué el uso del teléfono celular o pasar en rojo puede llevar a una suspensión de la licencia de conducir

Una infracción por utilizar el teléfono celular al manejar o cualquier otro dispositivo electrónico representa 5 puntos del sistema, mientras que pasar en rojo es equivalente a 3 puntos.

Estas multas, reiteradas entre sí o cuando el conductor ya tiene otras acumuladas en su historial, pueden llevar a la suspensión de la licencia si se alcanzan los 11 puntos.

Cómo se miden en puntos el resto de las infracciones

La tabla oficial compartida por el DMV detalla

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos