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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cómo las diferentes infracciones que un conductor tenga pueden afectar la validez de su licencia de conducir.
En esta jurisdicción, los incumplimientos viales se traducen a un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se esté cometiendo.
En ese marco, conducir utilizando el teléfono celular o pasar un semáforo en rojo cuando ya se tienen infracciones previas puede ser motivo de que se suspenda el carné de circular.
Suspensión de licencias de conducir: cuándo las autoridades pueden tomar esta medida
Según se indica, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.
El sistema determina que quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no tendrán permiso para continuar circulando en el estado.
Por qué el uso del teléfono celular o pasar en rojo puede llevar a una suspensión de la licencia de conducir
Una infracción por utilizar el teléfono celular al manejar o cualquier otro dispositivo electrónico representa 5 puntos del sistema, mientras que pasar en rojo es equivalente a 3 puntos.
Estas multas, reiteradas entre sí o cuando el conductor ya tiene otras acumuladas en su historial, pueden llevar a la suspensión de la licencia si se alcanzan los 11 puntos.
Cómo se miden en puntos el resto de las infracciones
La tabla oficial compartida por el DMV detalla
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
En estos casos, las autoridades informarán sobre el tiempo en el que permanecerá suspendida la licencia y cuáles son los pasos a seguir.