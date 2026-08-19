Conoce las normas de sucesión intestada que establece cómo se reparten los bienes cuando no hay un testamento.

En el estado de Texas, cuando se da la situación en la que una persona fallece sin haber dejado un testamento, la distribución de sus bienes no es decisión de la familia, sino que depende de lo que dictan las normas de sucesión intestada.

Estas normas establecen quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporción corresponde a cada familiar. El reparto puede cambiar dependiendo del tipo de propiedad y de la composición familiar.

Ley de sucesiones: ¿Qué establecen las normas de sucesión intestada en Texas?

La distribución según las normas de sucesión intestada dependen de si existe cónyuge, hijos, padres o hermanos, pero también de si los bienes eran comunitarios del matrimonio o una propiedad separada del fallecido.

Cuando una persona fallece y deja cónyuge e hijos, las reglas cambian dependiendo del origen de los bienes.

Propiedad separada: el cónyuge recibe un tercio de los bienes personales, mientras que los dos tercios restantes corresponden a los hijos o sus descendientes.

Bienes inmuebles separados: el cónyuge obtiene un usufructo sobre un tercio, mientras que los hijos reciben los derechos restantes.

Si el fallecido estaba casado pero no tenía hijos ni descendientes, el cónyuge recibe todos los bienes personales separados. E n cuanto a los inmuebles separados, generalmente recibe la mitad y la otra mitad pasa a los padres, hermanos u otros familiares conforme al orden sucesorio

La distribución según las normas de sucesión intestada dependen de si existe cónyuge, hijos, padres o hermanos. ChatGPT

¿Qué pasa cuando los hijos del fallecido no son con su último cónyuge?

Si el fallecido tenía hijos de una relación anterior, el reparto depende de cómo se adquirió la propiedad. Si era un bien comunitario del matrimonio, el cónyuge conserva su 50%, mientras que el 50% que pertenecía al fallecido pasa a sus hijos.

Si la vivienda era propiedad separada del fallecido, los hijos heredan el inmueble, pero el último cónyuge conserva un usufructo vitalicio sobre un tercio. Esto significa que puede usar y disfrutar de esa parte mientras viva, aunque no se convierte en su propietario definitivo.