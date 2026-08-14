Un estado de Estados Unidos aprobó de forma definitiva la prohibición del impuesto a la herencia. Los votantes respaldaron una enmienda constitucional que impide a la Legislatura imponer este cobro en el futuro. Así, las familias recibirán el patrimonio heredado sin descuentos por este concepto.

La decisión se tomó en Texas a través de la Proposición 8, conocida como HJR2. Fue aprobada el 4 de noviembre de 2025 junto a otras 16 enmiendas constitucionales impulsadas por la Legislatura estatal.

¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley?

La enmienda impide que el estado cobre un impuesto sobre una herencia, sucesión, legado o transferencia de bienes tras un fallecimiento. Alcanza tanto al llamado “impuesto a la muerte” como a donaciones patrimoniales entre familiares, fideicomisos o herencias.

La protección rige para transferencias entre individuos, familiares, herencias y fideicomisos. Al ser un cambio constitucional, ninguna futura Legislatura podrá revertirlo sin una nueva votación popular.

Un estado de Estados Unidos aprobó de forma definitiva la prohibición del impuesto a la herencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo impacta esta medida en las familias?

Quienes hereden bienes, dinero o propiedades en ese estado no deberán pagar impuestos estatales por lo recibido. La norma da certeza legal a largo plazo para la planificación patrimonial familiar.

Algunos legisladores cuestionaron la medida porque el estado no aplicaba este impuesto antes de la votación. Aun así, la prohibición ya es efectiva y no requiere ninguna acción adicional por parte de los herederos.