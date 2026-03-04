Ante una escalada sin precedentes del conflicto armado entre Irán, Israel y Estados Unidos, los análisis de expertos en poder militar global, junto con hechos recientes de guerra, operaciones encubiertas y retaliaciones intensas, reavivan el debate sobre la posibilidad de que el ejército iraní alcance o supere el poderío militar israelí en el mediano plazo. El enfrentamiento actual, que ya ha escalado a ataques aéreos, misiles balísticos y operaciones de inteligencia, expone nuevas facetas de la fuerza militar de Irán y de la capacidad defensiva y ofensiva de Israel en un contexto de guerra abierta. La exigencia por ganar superioridad estratégica en Oriente Medio impulsa a Irán a explotar su arsenal de misiles y drones, su estrategia asimétrica y de defensa en profundidad y tácticas de inteligencia para contrarrestar el poderío militar convencional israelí, reforzado por sistemas antimisiles avanzados y alianzas estratégicas con Estados Unidos. El ejército de Irán ha fortalecido su capacidad militar convencional y no convencional en años recientes, combinando una gran cantidad de misiles balísticos de largo alcance, flotas de drones autónomos y unidades paramilitares guiadas por la Guardia Revolucionaria, lo que representa un estilo de guerra asimétrica que podría amenazar la superioridad militar de Israel. Informe tras informe, incluido el Global Firepower 2026, califica a Irán con un poderoso arsenal de misiles, producción interna de armas y sistemas resistentes de defensa territorial, posicionándolo como una fuerza sustancial dentro del ranking global. Últimos movimientos militares de Irán: Por su parte, el ejército de Israel mantiene una ventaja clara en tecnología militar avanzada, fuerza aérea moderna y sistemas de defensa antimisiles. Su capacidad de movilización rápida de reservistas y su coordinación estratégica con Estados Unidos refuerzan su posición en el tablero geopolítico. Sin embargo, los ataques recientes con drones y misiles lanzados desde territorio iraní y zonas aliadas evidencian que la defensa aérea israelí, aunque sofisticada, enfrenta un desafío constante cuando se trata de ataques múltiples y simultáneos. El desgaste económico y militar que implica sostener una defensa permanente podría convertirse en un factor determinante si el conflicto se prolonga. La diferencia mínima en el ranking internacional sugiere que la brecha entre ambas potencias no es estructural, sino dinámica. Israel lidera en calidad tecnológica, pero Irán apuesta a la cantidad estratégica y la resistencia prolongada. La diferencia de ambos países en sus respectivos puestos es estrecha y refleja que ambos países cuentan con estructuras militares robustas, aunque con enfoques distintos. Israel mantiene ventaja en tecnología militar avanzada, fuerza aérea moderna y sistemas de defensa antimisiles, mientras que Irán sobresale por el volumen de misiles balísticos, drones de ataque y capacidad de producción armamentística interna. La estrategia iraní basada en saturación de defensas, guerra asimétrica y profundidad territorial podría reducir la brecha que hoy lo separa de su rival. Sin embargo, la alianza estratégica entre Israel y Estados Unidos, sumada al poder aéreo israelí, sigue siendo un factor determinante que inclina el equilibrio.