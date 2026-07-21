Las víctimas de determinados delitos que cumplen con los requisitos establecidos por USCIS pueden solicitar el estatus de no inmigrante U mediante el Formulario l-918.

Mientras estas peticiones están pendientes, USCIS cuenta con un proceso denominado Bona Fide Determination (BFD) que puede permitir a ciertos solicitantes obtener acción diferida y autorización para trabajar antes de que se tome una decisión final sobre la petición.

A través de este mecanismo implementado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), algunos solicitantes pueden obtener autorización para permanecer legalmente en el país y recibir un permiso de trabajo mientras su caso continúa en evaluación.

¿Qué es el Formulario I-918 y para qué sirve?

El Formulario I-918 corresponde a la petición presentada por víctimas de delítos severos que buscan acceder al estatus de no inmigrante U .

Antes de que esa solicitud sea aprobada de forma definitiva, USCIS puede realizar un proceso de Bona Fide Determination.

Si la evaluación resulta favorable, el organismo puede conceder:

Acción diferida para permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un permiso de trabajo (EAD) con una vigencia de cuatro años.

Este beneficio es temporal y no reemplaza la visa U, ni garantiza que la petición sea aprobada posteriormente.

Antes de tomar una decisión final sobre el estatus U, USCIS puede realizar una Bona Fide Determination.

¿Qué requisitos debe cumplir el Formulario l-918?

Para que la petición pueda ser considerada auténtica, el expediente debe incluir correctamente toda la documentación exigida por USCIS.