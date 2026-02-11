El fin de la licencia de conducir para jubilados forma parte de los controles que aplica el Gobierno cuando un conductor no puede probar un requisito médico obligatorio. Las autoridades estatales confirmaron que la verificación ya se realiza en todo el país y que, en determinadas instancias, la falta de acreditación puede derivar en la suspensión o cancelación del documento. La medida responde a las normas vigentes de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) y alcanza tanto a quienes renuevan como a quienes ya poseen una licencia activa. Sin la certificación correspondiente, el permiso puede quedar inhabilitado hasta presentar la evaluación exigida. Para no perder la licencia, los conductores —incluidos los jubilados— deben demostrar que cumplen con el estándar mínimo de agudeza visual. En la mayoría de los estados se exige visión 20/40 en el mejor ojo, con o sin lentes; si el resultado es inferior, el DMV puede imponer restricciones o suspender el permiso. Para evitar la suspensión, se debe presentar un examen visual actualizado ante el DMV local. Si el conductor no entrega el certificado médico dentro de los plazos establecidos, la licencia puede quedar inhabilitada hasta completar la evaluación requerida. En varios estados, los mayores de 65 años enfrentan controles más frecuentes. Algunos exigen renovar la prueba de visión cada cinco años, mientras otros permiten ayudas ópticas especiales bajo condiciones limitadas. Para mantener la licencia activa se recomienda: