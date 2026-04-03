La cotización del peso colombiano cerró a USD 3665.87 este viernes, 3 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.16%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un leve aumento del 0.06%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.97%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 3.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.44%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Peso colombiano podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.