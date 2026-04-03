Al cierre de mercados de este viernes, 3 de abril de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.641. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.21%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.58%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 26.71%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.89%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.