Desde el 6 de febrero, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) puso en marcha una modificación que impacta directamente a miles de aspirantes a conductores: las pruebas para obtener la licencia de conducir deberán rendirse únicamente en inglés. La decisión marca un giro en la política de idiomas del estado y abre un período de adaptación que genera dudas, preocupación y también alivio para algunos solicitantes. Para amortiguar el impacto inmediato, las autoridades establecieron un período de gracia de 60 días, vigente hasta el 31 de marzo, que permite rendir el examen en español solo a quienes agendaron su cita antes del cambio. A partir de ahora, cualquier nueva solicitud quedará automáticamente asignada al idioma inglés. La excepción temporal aplica tanto a exámenes teóricos como prácticos, y cubre todas las categorías de licencias de conducir en Florida. Según datos oficiales, solo en febrero hay más de 33 000 citas programadas, muchas de ellas realizadas originalmente bajo la modalidad en español. Funcionarios locales explicaron que el sistema identifica automáticamente la fecha en la que fue solicitada la cita. Si el trámite se inició antes del 6 de febrero, el aspirante aún podrá elegir el idioma español durante el examen. Este detalle no siempre fue comunicado de forma clara, lo que provocó confusión en varias oficinas del estado. Escuelas de manejo y centros de evaluación recibieron instrucciones para continuar ofreciendo el examen en español durante este lapso limitado, aunque la directiva deja en claro que la transición al inglés será total una vez finalizada la prórroga. La medida ya está generando reacciones mixtas, especialmente entre la comunidad hispanohablante. Algunos aspirantes se vieron obligados a rendir el examen de manejo en inglés sin dominar completamente el idioma, lo que elevó el nivel de dificultad y el estrés del proceso. Desde el FLHSMV sostienen que el objetivo es garantizar que todos los conductores tengan una comprensión básica del inglés, clave para interpretar señales de tránsito, indicaciones oficiales y situaciones de emergencia. No obstante, reconocen que el cambio requiere un período de adaptación. Ante este escenario, las recomendaciones oficiales son claras: