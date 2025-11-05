El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los solicitantes tendrán que cumplir para poder renovar su licencia de conducir.

En estos casos, existe un plazo determinado para realizar el trámite de renovación que debe cumplirse de manera estricta, de lo contrario, no será posible actualizar la licencia y tendrá que gestionarse un nuevo ejemplar desde cero.

Quienes dejaron pasar este momento no podrán renovar su licencia de conducir

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, tan sólo podrán renovar su ejemplar quienes lo hagan durante el año previo a su vencimiento o hasta dos años después.

“Renovar su licencia en cualquier momento dentro de este período no afectará la fecha de vencimiento de su nueva licencia de conducir ni las tarifas”, afirman las autoridades.

Los menores de 21 años deben considerar que, quienes renueven antes de cumplir esta edad tendrán una licencia que continuará diciendo “menor de 21 años”, a no ser que el trámite se realice dentro de los 40 días anteriores.

Qué sucede si se conduce con una licencia vencida

Las autoridades aplicarán multas a quienes conduzcan con una licencia ya caducada que dependerá del tiempo que se utilice fuera de regla

60 días o menos después de la fecha de vencimiento: la multa variará entre los USD 25 y los USD 40 a lo que se sumarán recargos estatales y locales.

Más de 60 días después de su vencimiento: la sanción será de entre USD 75 y USD 300 a lo que también se adicionan recargos estatales y locales

Quienes deban gestionar una licencia desde cero, podrán conocer los detalles del trámite clicando aquí.