El pasaporte americano es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar fuera del país, pues se trata de una identificación internacional que las autoridades solicitarán en los aeropuertos siempre que se viaje como estadounidense.

En ese sentido, las regulaciones federales especifican claramente cuáles son las situaciones en las que las autoridades tienen potestad para revocar el documento y volverlo completamente inutilizable para cualquiera de sus propósitos. Una de ellas está estrictamente relacionada con la forma en la que se realiza el trámite.

Estados Unidos podrá revocar el pasaporte de ciudadanos y extranjeros que hayan hecho así este trámite

De acuerdo con lo indicado en el título 22 del Code of Federal Regulations, el Departamento puede revocar el pasaporte cuando se determina que fue originalmente obtenido de manera ilegal, fraudulenta o errónea. Estas situaciones implican que el solicitante no atravesó de manera completa los protocolos necesarios para obtener el documento.

La misma medida también puede tomarse cuando se determinó que el pasaporte fue alterado, utilizado fraudulentamente o por cualquiera de las disposiciones detalladas en las secciones 22 CFR 51.60 o 51.61.

El pasaporte estadounidense puede ser revocado cuando no se tramitó de manera adecuada. Foto: Archivo.

Información esencial al momento de tramitar el pasaporte para evitar inconvenientes

Las regulaciones indican que el Departamento de Estado puede negarse a emitir el pasaporte cuando el solicitante no proporciona adecuadamente su Número del Seguro Social (SSN) al momento de realizar el trámite.

Lo mismo sucederá cuando se utilice un SSN fraudulento o incorrecto a propósito con el fin de obtener este documento.