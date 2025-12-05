En esta noticia
La nueva tendencia que viene de Europa está cambiando la forma de cocinar gracias a su rapidez, su bajo consumo y su capacidad para reemplazar al horno en tareas cotidianas. Su adopción crece porque ofrece soluciones más prácticas para quienes buscan comidas ligeras sin largas esperas.
Este avance tecnológico permite obtener texturas crujientes y cocciones parejas sin depender de equipos tradicionales, lo que lo convierte en una alternativa más eficiente para el hogar moderno.
¿Qué es la tendencia europea que promete reemplazar al horno para siempre?
La tendencia está impulsada por las air fryers, creadas por el ingeniero neerlandés Fred van der Weij como opción compacta y eficiente. Funcionan como hornos de convección que usan aire caliente para dorar alimentos con muy poco aceite.
Su popularidad crece por la rapidez, el diseño reducido y la posibilidad de lograr resultados crujientes sin largos precalentamientos. La canasta perforada favorece que el calor circule y cocine de manera uniforme.
Cómo funcionan
- Resistencia térmica + ventilador interno
- Aire caliente circulando a alta velocidad
- Canasta perforada para dorado parejo
¿Cómo aprovechar esta tendencia y qué se puede cocinar?
Las air fryers permiten preparar comidas rápidas y ligeras con menor consumo energético. Funcionan de forma ideal con vegetales, papas, pollo, pescado y alimentos previamente fritos que necesitan recuperar crocancia.
También son útiles para horneados pequeños como galletas o muffins. No se recomiendan para rebozados húmedos o batidos líquidos, que requieren inmersión en aceite para lograr la textura clásica.
Qué sí y qué no
Recomendado:
- Verduras de alta humedad
- Papas y boniatos
- Pollo, pescado, salmón
- Garbanzos o frijoles crujientes
- Horneados pequeños
Evitar:
- Rebozados húmedos
- Batidos líquidos sin molde
- Alimentos superpuestos que bloqueen el aire