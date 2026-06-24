Una ley estatal contempla multas desde u$s 25 para los dueños de perros cuyos animales se conviertan en una “molestia” al salir sin supervisión y meterse en propiedad ajena. La normativa clasifica a los perros sueltos y habilita sanciones que escalan según la conducta del animal.

La regla, vigente en el estado de New Hampshire bajo el código RSA 466:31, define como perro “suelto” a todo animal que esté fuera de la propiedad de su dueño y sin control ni supervisión . Según el caso, el can puede ser catalogado como molestia, amenaza o peligroso, con multas que llegan hasta u$s 1.000.

¿Qué hacen los perros para recibir la multa de hasta u$s 1000?

La multa más baja, de u$s 25, corresponde a la categoría de “molestia” y se aplica cuando un perro deambula sin supervisión por la propiedad de un vecino. El error de fondo suele estar en casa: no contener ni vigilar al animal, lo que permite que se escape.

La sanción crece con la reincidencia dentro del mismo año. Un vecino puede llamar a control animal cada vez que detecte un perro sin supervisión en su terreno, o si el animal cava, defeca o daña la propiedad.

Los montos por “molestia” se ordenan así:

Primera infracción: u$s 25

Segunda infracción (dentro de 12 meses): u$s 50

Tercera infracción: u$s 100

El error de fondo suele estar en casa: no contener ni vigilar al animal, lo que permite que se escape.

¿Cómo afecta a los dueños y qué otras multas existen?

Las sanciones se endurecen según la gravedad. La categoría “amenaza” arranca en u$s 200 y llega a u$s 400 por las reincidencias dentro del año. La categoría “peligroso” parte de u$s 400 hasta u$s 1000 y, además, deja al dueño a cargo de todos los gastos médicos si el perro lastima a una persona .