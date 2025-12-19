Los dinosaurios no eran como creíamos: descubren un fósil de hace millones de años en Estados Unidos y obliga a reescribir la historia. (Fuente: Archivo)

Un fósil de un joven dinosaurio Tiranousario Rex (T-Rex) descubierto por tres niños en Dakota del Norte (EE.UU.) en 2022 permitió a un equipo de científicos responder preguntas históricas sobre este dinosaurio, como cuándo y porqué se convirtió en una especie de enormes proporciones.

El espécimen, apodado cariñosamente Teen Rex (Adolescente Rex), es uno de los pocos fósiles de T-Rex juveniles que están a disposición de los científicos, explicó el doctor Tyler Lyson, del Museo de Denver de Ciencia y Naturaleza y que dirige la excavación.

Descubren un fósil de hace millones de años que reescribe la historia

“Hay un puñado de fósiles de T-Rex juveniles. Un par está en manos de coleccionistas privados. Solo hay tres o cuatro disponibles para los científicos“, señaló Lyson, que junto con los tres jóvenes autores del hallazgo protagoniza ‘T.Rex’, un documental sobre ese descubrimiento que será estrenado el próximo 21 de junio.

La razón de que haya tan pocos ejemplares de fósiles de jóvenes Tiranousarios Rex es que los restos de la mayoría eran consumidos por otros animales. Y aquellos que pueden haber sido preservados como fósiles son más difíciles de encontrar por su menor tamaño .

De momento, Lyson cree que Teen Rex murió cuando tenía 13 ó 14 años, algo menos de la mitad de la edad media de un T-Rex adulto, hace unos 67 millones de años.

Esta edad es de especial interés para los paleontólogos porque es cuando se cree que los Tiranosaurios Rex experimentaban su fase de mayor crecimiento.

Los científicos ya han expuesto una tibia, de 82 centímetros de largo, además de las caderas, algunos huesos de la vértebra y gran parte del cráneo, incluida parte de la característica mandíbula, aunque los trabajos siguen lentamente para continuar descubriendo más restos.

“La pierna y el cráneo son los dos más importantes. Con la pierna se puede hacer la histología (el estudio de la composición y las características de los tejidos). Y determinar el crecimiento es clave”, explicó el paleontólogo.

Estados Unidos descubre un fósil de dinosaurio T-Rex hace millones que reescribe la historia.

“Los científicos sólo pueden especular sobre la vida o el comportamiento del ‘Teen Rex’, así que descubrimientos como este tienen el potencial de proporcionar nueva información sobre las etapas tempranas de su vida", añadió.

Con los huesos ya localizados, los científicos estiman que Teen Rex pesaba unos 1632 kilogramos, medía 7,6 metros desde el extremo del hocico a la punta de la cola y se erguía unos tres metros de altura . Todas estas medidas son alrededor de dos tercios del tamaño de un ejemplar adulto.

El cementerio de los dinosaurios

La zona en la que Teen Rex fue descubierto el 31 de julio de 2022 por Liam y Jessin Fisher (dos hermanos que entonces tenían siete y 10 años) y su primo Kaiden (de nueve), las llamadas Badlands de Dakota del Norte, es conocida por su abundancia de fósiles.

Fotografía cedida por David Clark donde aparecen (de izquierda a derecha) el paleontólogo Tyler Lyson mientras posa con Liam Fisher, Jessin Fisher y Kaiden Madsen, quienes descubrieron el fósil de un joven dinosaurio Tiranousario Rex (T-Rex), apodado Teen Rex (Adolescente Rex), en Marmath (Estados Unidos). EFE Fuente: David Clark David Clark

El doctor Lyson creció en esa zona y de hecho en las Badlands encontró su primer fósil cuando tenía sólo seis años.

Cuando el padre de Liam y Jessin lo llamó en el verano de 2022 para explicarle que sus hijos habían descubierto los restos de un dinosaurio, el paleontólogo pensó inicialmente que sería el fósil de un hadrosáurido, un herbívoro muy común del que se han encontrado numerosos restos en todo el continente.

